Nieuwe eigenaar legt bijna 8 ton neer voor Gemerts politiebureau

Het politiebureau in Gemert is geveild voor bijna 8 ton (foto: BOG Auctions).

Wie het oude politiebureau in Gemert heeft gekocht is nog niet bekend, maar de koper heeft er in ieder geval bijna 8 ton voor over. Het pand werd dinsdagmiddag binnen een uur geveild.

Geïnteresseerden konden bieden op het oude pand van de politie via een online veiling. Ook voormalig politiegebouwen in onder meer Limburg en Utrecht gingen onder de hamer. De koper van het politiebureau aan de Komweg in Gemert is voor het totaalbedrag van 777.959,71 euro de nieuwe eigenaar.

LEES OOK: Levenslang in de cel? Koop het politiebureau in Gemert

Bieden op het bureau kon vanaf halftwee. Een klein uurtje later kon de gelukkige winnaar het pand op zijn of haar naam schrijven. In totaal werden er veertig biedingen gedaan.

Nieuw interieur

De koper kan na een screening van de politie de nieuwe woning betrekken. Hij of zij moet mogelijk wel gaan winkelen om een nieuw interieur aan te schaffen, het ruime pand heeft namelijk een oppervlakte van 1.127 vierkante meter. Het perceel heeft een totaaloppervlakte van 2.396 vierkante meter.