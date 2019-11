Van beginnend tot gevorderd: kijk hier naar de lichtkunst van GLOW Eindhoven

George Barratt-Jones is een jong, aanstormend talent van de Design Academy. Bezoekers van GLOW moeten eerst iets doen voordat ze zijn lichtkunst kunnen bewonderen. Hij heeft nu nog een klein plekje in de stad, maar hij hoopt in de toekomst meer ruimte te krijgen waarbij hij grotere werken mag laten zien. Hugo Vrijdag maakt die grote werken wel. Hij timmert al langer aan de weg en werkt samen met lichtfestival Nanjing, in China. Veel bezoekers van GLOW willen met zijn enorme zonnebloemen op het Lichtplein op de foto.