Staan we nooit meer in de file als maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur gaat?

Staan we straks minder vaak in de file? (Foto: VNO-NCW)

De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag van 130 naar 100 kilometer per uur. Het is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofcrisis te bezweren. We mogen dus met z'n allen minder hard, maar wat voor gevolgen heeft dat? Zijn de files op de A58 ineens opgelost? Zijn er hierdoor nooit meer ongelukken op de A67? De files groeien minder hard en ze ontstaan later, verwacht verkeersdeskundige Ruud Hornman. "Maar we moeten hier absoluut geen wonderen van verwachten."

Om positief te beginnen: ja, theoretisch gezien is het goed als we met z'n allen niet harder dan 100 mogen op de snelwegen, zegt Hornman."Dit komt doordat de hoogst mogelijke capaciteit van een weg wordt behaald als je er allemaal maximaal 95 kilometer per uur rijdt. Met een lagere snelheid kan je dichter op je voorganger rijden en kunnen er dus meer auto's op het wegdek", legt de verkeersdeskundige van Breda University of Applied Sciences uit. Met een verlaging naar 100 zitten we dus dicht bij die 95 kilometer per uur.

Met een lagere maximumsnelheid is het verschil minder groot tussen de hardrijders op de linkerbaan en het tragere verkeer op de rechterbaan. Door dit verschil in snelheid ontstaan vaak files. "Mensen die invoegen of mensen die met een lagere snelheid bijvoorbeeld een vrachtwagen inhalen, zorgen er nu voor dat ander verkeer moet afremmen. Als iedereen 100 rijdt, zijn er minder grote snelheidsverschillen en hoeven we minder hard af te remmen", legt hij uit.

Snel naar linkerbaan

Tot zo ver het theoretische deel. Want we hebben in deze kwestie ook te maken met menselijk gedrag. En daar wringt het volgens Hornman. "Er gaat bij veel automobilisten een knop om als ze de snelweg hebben bereikt. Dan willen ze zo snel mogelijk naar de linkerbaan", vertelt hij. "We denken dat we er nooit meer tussenkomen als we op de rechterbaan rijden." Bovendien associëren we die baan, volgens hem, met traag verkeer. "En daar willen we niet bij horen."

Verkeer dat snel naar die linkerbaan wil, komt in de problemen als we allemaal met die lagere snelheid dichter op elkaar rijden. "Hierdoor zijn de gaten tussen twee auto's erg klein. Het is dan lastiger om bijvoorbeeld in te voegen of in te halen", legt hij uit.

Haantjes

Daarnaast zijn we niet even vriendelijk voor onze medeweggebruikers. "We zijn haantjes in het verkeer. We willen mensen er niet tussen laten. Het gevolg is dat iemand zijn auto er maar gewoon tussen prakt. En ja, dan moet het andere verkeer weer op de rem." Met files, en soms ook ongelukken, tot gevolg.

Dit gedrag gaat natuurlijk niet veranderen met het verlagen van de snelheid. Toch verwacht Hornman dat we in positieve zin echt wel iets gaan merken van de verlaging. "De files zullen minder hard groeien en ook zullen ze op een later tijdstip ontstaan", zegt hij. "Daarnaast verbruik je minder brandstof als je minder hard rijdt en minder vaak stilstaat." Dus dat is goed voor de portemonnee.

Langer onderweg

Het enige minpuntje aan de verlaging is dat je langer onderweg bent. "Voor een afstand van Breda naar Eindhoven zal het zo'n vijf minuten langer zijn", verwacht hij. Maar met alle files in Brabant doe je nu toch ook al vaak langer over. Dus daar zal je in de praktijk niet veel van merken.