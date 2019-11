Tilburgers willen meepraten over de komst van 700 arbeidsmigranten aan de rand van hun stad

Bewoners van de Tilburgse wijk De Reeshof willen meepraten over de komst van een Polenhotel aan de rand van de wijk. De gemeente wil een vergunning afgeven om 700 Polen op te vangen in een bosgebied aan de Dongenseweg tegenover doe-het-zelfzaak Hornbach. Aan het informeren van de bewoners van De Reeshof was niet meteen gedacht.

Het was dinsdagavond de derde informatieavond voor omwonenden over de opvang, maar nu pas was het echt druk. De belangstellenden, voornamelijk uit De Reeshof, reageerden boos en soms emotioneel op de uitleg van de gemeente. In een grootschalige opvanglocatie moeten Oost-Europese werknemers gaan wonen die in nabijgelegen distributiecentra aan de slag moeten. Nederlanders zijn er voor dat werk moeilijk te krijgen, dus haalt uitzendbureau E&A de werknemers voornamelijk uit Polen.

LEES OOK: Vier nieuwe flats moeten plek bieden aan 700 arbeidsmigranten in Tilburg

Veel belangstellenden waren puur toevallig op de bijeenkomst aanwezig. De brieven die de gemeente in de Reeshof had bezorgd waren maar bij een klein aantal mensen aangekomen. De Reeshofbewoners zijn bang voor overlast van de 700 arbeidsmigranten in hun wijk. Het dichtstbijzijnde winkelcentrum is het Buurmalsenplein en gevreesd wordt dat veel van de migranten daar hun boodschappen gaan doen en dan overlast veroorzaken. De gemeente denkt dat het wel meevalt met de overlast. In andere locaties, met honderd arbeidsmigranten, is de overlast te verwaarlozen, zo werd gezegd.

Schuurtje mag niet

Ook bewoners van de Dongenseweg snappen het beleid van de gemeente niet. "Wij proberen al jaren een schuurtje bij te bouwen in onze tuin, maar dat past niet in het bestemmingsplan", zegt een bewoner geëmotioneerd. "Maar de gemeente kan het bestemmingsplan nu wel ineens aanpassen".

Buurtbewoners

Buurtbewoners Miranda Anker en Peter van der Put zijn allebei lid van de klankbordgroep die met de gemeente mocht meedenken over het Polenhotel aan de Dongenseweg. Peter is wat negatiever dan Miranda over de invloed die ze hebben gehad. Peter: "Het was toch vooral zenden vanuit de gemeente. Wij mochten vooral toehoren. Of wat we gezegd hebben, heeft bijgedragen? Dat gevoel heb ik niet echt". Miranda: "De kleine dingen daar hebben ze wel naar geluisterd, maar ik heb op sommige vragen nog geen antwoord gehad. Bijvoorbeeld op de vraag wat er na het contract van tien jaar in het gebouw komt. Nu beloven ze dat we geen overlast hebben van verkeer, maar misschien komt er straks wel een verpleeghuis en is het helemaal anders. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat vooral de bouwer van het polenhotel ons erg betrokken heeft bij zijn plannen. De gemeente wat minder".