Vier nieuwe flats moeten plek bieden aan 700 arbeidsmigranten in Tilburg

Zo moeten de flats voor 700 arbeidsmigranten in Tilburg eruit komen te zien

Er is nog helemaal niets zeker, maar de tekeningen zijn min of meer al klaar en de projectontwikkelaar wil snel aan de slag. Aan de Dongenseweg in Tilburg, precies tegenover bouwmarkt Hornbach komen vier flats van maximaal zeven verdiepingen, waar arbeidsmigranten korte tijd kunnen verblijven. Het is een van de zeven opties die de gemeente momenteel bespreekt met de stad.

Woensdagavond werd in Auberge de Moerse Hoeve, tussen Tilburg en Dongen, de informatieavond voor bewoners gehouden. Vastgoedontwikkelaar Sabes liet de voorlopige tekeningen van de gebouwen zien. Ted van den Besselaar van Sabes: "Ik vermoed dat er de komende vijftien jaar nog heel veel arbeidsmigranten nodig zijn, dus ik hoop op een zo duurzaam mogelijk gebouw. Er wordt volop geïnvesteerd in logistiek in Tilburg dus er blijven arbeidsmigranten nodig."

LEES OOK:Zeven plekken in Tilburg waar duizenden arbeidsmigranten kunnen wonen

Zes verdiepingen

De omwonenden, dat zijn er maar een paar, maakten zich druk over de hoogte van de gebouwen. Belangrijk is dat de gebouwen niet boven de bomenrand uitkomen, die rondom het perceel ligt. Sabes kon de omwonenden geruststellen. Het worden bijna zeker maar zes verdiepingen en niet zeven zoals het oorspronkelijke plan was.

LEES OOK: Lastig maar nodig, zonder arbeidsmigranten valt logistiek in Midden-Brabant stil

Een bewoner van de dichtstbijzijnde wijk De Reeshof vroeg waarom de inwoners van haar wijk niet mochten meepraten over de plannen. Dat bracht de gemeente op het idee om inderdaad ook een deel van die wijkbewoners uit te nodigen voor volgende informatieavonden. De kans dat de 700 arbeidsmigranten namelijk in die wijk hun boodschappen gaan doen is redelijk groot.

Gemeente Tilburg

De gemeente laat duidelijk weten dat Sabes eerst met een aanvraag voor een vergunning moet komen voor de Dongenseweg en dat dan iedereen die er behoefte aan heeft, nog bezwaar kan maken. Omdat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden heeft ook de gemeenteraad hier nog iets over te zeggen. Dus het gaat alles bij elkaar nog wel even duren.