Lastig maar nodig, zonder arbeidsmigranten valt logistiek in Midden-Brabant stil

Of je nu over de A59 bij Waalwijk rijdt of over de A58 bij Tilburg, je ziet meteen waar het in deze regio om draait. De bedrijven langs de snelweg hebben bijna allemaal te maken met transport en distributie. 'Logistieke hotspot' is niet voor niets de eretitel die deze regio kreeg. Maar dat heeft wel een prijs. Arbeidsmigranten, vooral uit Oost-Europa, houden de boel draaiend.

Alleen al de gemeente Tilburg moet vijfduizend arbeidsmigranten huisvesten. "Een probleem", erkent verantwoordelijk wethouder Berend de Vries. Hij gaat in het vervolg kritischer kijken naar logistieke bedrijven die naar zijn gemeente willen komen.

Om alle arbeidsmigranten onderdak te geven, heeft de gemeente Tilburg zeven plekken aangewezen. Aan de Hub. van Doorneweg bijvoorbeeld zouden 750 mensen gevestigd moeten worden. Maar er zijn ook kleinere locaties, zoals de Ringbaan Oost 102 met plek voor 150 arbeidsmigranten voor een periode van tien jaar.

De gemeente is druk met het organiseren van informatieavonden voor omwonenden. Woensdagavond is de laatste voor de vakantie, dan staat de opvang aan de Dongenseweg centraal, voor 700 arbeidsmigranten.

'Hardwerkende mensen'

De meeste avonden verlopen rustig: "Het zijn hardwerkende mensen, Europeanen net als u en ik. Die behandelen we net als alle andere burgers in Tilburg", is een gehoorde opmerking.

Dat de Tilburgers over het algemeen begripvol reageren, zal wethouder De Vries goed doen: "Logistiek is een kurk waar onze economie op drijft. Het gaat om 14.000 banen, ongeveer twaalf procent van onze werkgelegenheid.”

'Mensen op de reservebank'

Toch vraag je je wel af hoe het komt dat er zo veel mensen uit het buitenland nodig zijn, terwijl er ook in Tilburg mensen werkloos zijn. Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg weet hoe dat komt: “We gaan in Nederland heel slordig om met menselijk kapitaal. We zetten mensen op de reservebank. Daar blijven ze heel lang zitten en daarna constateren we dat deze mensen eigenlijk niets meer kunnen op de arbeidsmarkt."

Over de noodzaak van arbeidsmigranten is hij duidelijk: “Als je die nu allemaal uit de Brabantse economie zou trekken, stort die in”.

De Vries nuanceert het beeld dat het in de logistiek alleen om werknemers uit het buitenland gaat: “Arbeidsmigranten worden vooral ingezet in de drukke periodes, zoals kerst. Dan zie je dat het soms meer dan de helft van het aantal werknemers is. Maar in rustige periodes zijn de lokale werknemers dominant.”

Duurzaam

Echt duurzaam is de Midden-Brabantse transportsector niet, met z'n CO2-uitstoot. Zit er eigenlijk wel toekomst in? Wilthagen: “De logistiek moet op tijd transformeren. Vervoer en mobiliteit als economie zullen niet blijven zoals het is. Dat kan ook niet in een overbevolkt land als Nederland. De logistieke sector zal zich opnieuw moeten uitvinden.”

Maar de gemeente Tilburg is op de toekomst voorbereid, vindt De Vries: “Als wij een nieuw stuk grond uitgeven voor bedrijven, gaan we voortaan nadrukkelijker met een bedrijf in gesprek. We stellen vragen. Welke bijdrage kun je leveren aan onze lokale arbeidsmarkt?"

Kritisch

Een logistiek bedrijf dat in Tilburg op de deur klopt, krijgt te maken met een kritische gemeente: "Omdat het aanbod voor nieuwe locaties afneemt, kunnen we selectiever zijn. We zullen nadrukkelijker de vraag stellen: wat draag jij nou bij voor de arbeidsmarkt nu én over tien, vijftien jaar? We gaan duurzamere keuzes maken.”