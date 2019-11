Hoe maak je het lekkerste worstenbroodje? De experts delen hun tips

Wie is er niet groot mee geworden? Brabanders houden nu eenmaal van worstenbrood, alleen maken de meeste mensen de lekkernij niet zelf. Ten minste, tot nu, want ruim honderd mensen volgden dinsdagavond een van de workshops worstenbrood maken. De workhops worden gehouden ter voorbereiding van de verkiezing van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje.

De workshop werd tegelijk op verschillende plaatsen in de provincie gehouden. Bij de Rooijpannen in Eindhoven leerden zo’n 70 mensen hoe je goed een worstenbroodje in elkaar draait. “Ik maak ze thuis wel eens, maar ik heb hier toch echt wel een paar goede tips gehad waardoor ze nog beter kunnen”, aldus een van de deelnemers. “Het oprollen deed ik verkeerd. De roltechniek die ik hier heb geleerd gaat waarschijnlijk wel voor een beter resultaat zorgen.”

Krokanter

Dat je in het deeg wat reuzel of wat margarine moet doen. Dat wist ik niet. Daar krijg je dus lekkerder en krokanter deed van”, vertelt een andere deelnemer. “Het is niet mijn droom om mee te doen aan het lekkerste Brabantse Worstenbroodje “Maar het lijkt me wel leuk dat ik straks samen met mijn vrouw eens gezellig een worstenbroodje kan bakken.”

Het is een misschien dan wel een simpel maaltje, een goed worstenbroodje maken is nog niet zo makkelijk. “Wat vaak mis gaat, is dat er teveel deeg wordt gebruikt. Zeker aan de uiteinde van het broodje en dan krijg je een soort van hondenbot”, legt een van bakkers aan de mensen uit. En dan is er nog de keuze van het gehakt. “Hoe meer rundergehakt je gebruikt, hoe droger het worstenbroodje.”

Tips

Zo zijn er talloze tips die de thuisbakkers hebben gekregen. Bakker Ton Poppelaars zet in onderstaande twee de belangrijkste tips voor u op een rij.

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Denk je nu ook een lekker recept te hebben voor een goed worstenbroodje, dan kun je je meedoen met de verkiezing. Thuisbakkers en leerlingen kunnen zich inschrijven via Omroep Brabant tot en met 25 januari 2020.



De voorronde van de strijd voor thuisbakkers en leerlingen is op 11 februari 2020 bij De Rooi Pannen in Eindhoven. De finale voor deze categorie is op 16 maart 2020, eveneens bij De Rooi Pannen in Eindhoven.