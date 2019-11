Keeper Bart Verbruggen met Oranje in halve finale WK onder 17: 'We moeten kunnen winnen'

Hij heeft nog geen minuut gespeeld, maar de 17-jarige Bart Verbruggen beleeft deze dagen toch als een soort jongensboek. De jonge doelman, onder contract bij eerstedivisieclub NAC Breda, staat namelijk in Braziliƫ met Oranje in de halve finale van het WK voor spelers onder 17 jaar. "Ik ben er trots op", zo zegt hij.

Het is best grappig als je het lijstje spelers van Oranje bekijkt dat momenteel in Brazilië strijdt om de wereldtitel voor landenteams onder 17 jaar. Naast de rits voetballers van Ajax, Liverpool, Manchester City, PSV of Chelsea prijkt ook die van ene Bart Verbruggen. Wie? Bart Verbruggen van NAC Breda, een club uit de eerste divisie.

Compliment aan speler en club

Zijn uitverkiezing is een groot compliment voor de keeper en de jeugdopleiding van de Bredase club. "Ik ben er trots op dat ik op het WK ben", zegt Bart Verbruggen dan ook. "En niet alleen ik, ook NAC staat op het WK!"

"Het is toch een compliment als je mee mag naar een WK", vervolgt de goalie, die onlangs voor twee jaar bijtekende bij NAC. "Het maakt hier ook niet uit voor welke club je speelt. Er is maar één ding dat leeft in de groep en dat is dat ene hoge doel."

Rol als reservekeeper

Nederland kan in Brazilië best wereldkampioen worden. Na een zeer moeizame start, de ploeg kroop in de groepsfase door het oog van de naald, is Oranje nu langzaam op stoom aan het komen. In de kwartfinale werd afgelopen zondag met 4-1 afgerekend met Paraguay en donderdag wacht Mexico in de halve finale.

De kans is klein dat Bart Verbruggen dan speelt, want hij kwam tot nu tot nog geen minuut in actie op het WK. Hij kent zijn rol, namelijk die van reservedoelman achter Ajacied Calvin Raatsie. Toch zat Bart dichtbij speeltijd omdat Raatsie geblesseerd raakte in de achtste finale tegen Nigeria.

'Mijn hart maakte een klein sprongetje'

"Kevin had een gat in zijn hoofd", vertelt Verbruggen. "Ik moest mezelf klaarmaken om in te vallen en mijn hart maakte even een klein sprongetje. Maar er ging een verband omheen en hij speelde verder. Dat is toch een beetje balen.

"Maar wie weet, misschien komt het er nog", vervolgt de keeper van NAC. "Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij met Nederland het WK winnen. Dat zou voor het eerst zijn dat Oranje de wereldbeker voor onder 17 pakt. Als wij ons niveau halen, dan kan dat."

Favela's

Momenteel verblijft de ploeg in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Natuurlijk staat voetbal voorop, maar Bart krijgt gelukkig ook wel iets mee van het land zelf. Zo bracht de ploeg eerder een bezoek aan de favela's, de sloppenwijken in de speelstad Vitoria. "Dat was een mooie ervaring. De kinderen in de favela hebben indruk op mij gemaakt. Met de kleinste dingen zijn ze al blij", aldus Bart Verbruggen.