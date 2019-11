Het is Dag van de Vriendelijkheid, maar dat hebben Brabanders toch helemaal niet nodig?

Volgens Achterberg komt dat door bepaalde karaktereigenschappen die veel in het katholieke zuiden en minder in het protestante noorden te vinden zijn. ''Brabanders vermijden conflicten en gaan confrontatie uit de weg. Ze zeggen het liever niet al te hard als ze het ergens mee oneens zijn. In plaats daarvan wordt het bedekt met de mantel der liefde."

Achterberg is een import-Brabander die is opgegroeid boven de rivieren, in een dorpje in de Bijbelgordel. Hij merkt dat mensen in Brabant maar zelden direct zijn, ook al hebben ze een felle mening. ''Een collega was het laatst ergens roerend mee oneens, maar zei: 'Ik weet het niet, hoor'. Iemand uit de Randstad zou sneller zeggen: 'Donder op, joh. Dat is helemaal niet waar.'''

Duidelijk te zien tijdens carnaval

Volgens de hoogleraar is het niet mogelijk om vast te stellen of onze provincie meer vriendelijke mensen telt. ''Daar zijn naar mijn weten geen onderzoeken naar gedaan. Ik merk wel persoonlijk dat Brabanders meer trekjes hebben die als aardig worden ervaren. Zo hebben mensen hier meer oog voor details wanneer ze iemand leren kennen. Een Brabander zal een nieuwe naam een paar keer in zijn hoofd herhalen om het beter te onthouden.''

Achterberg legt uit dat Zuid-Nederlanders zich minder sneller uiten, maar wel sneller mensen opnemen in een groep. Dat komt door de verschillen tussen de protestantse en katholieke kerk. ''Nederland is minder christelijk dan vroeger, maar de culturele invloeden van de religieuze stromingen hebben duidelijk hun sporen achtergelaten. Het protestantisme heeft een gedachtegoed gebracht waarin het individu belangrijk is. In Brabant is het groepsbelang nog altijd groot. Dat zie je heel helder met carnaval. Iedereen hoort er dan bij.''

Frans Bauer en Yvonne Jaspers

Dat Brabanders aardig worden gevonden, bleek uit een onderzoek van SIRE in 2010. De maatschappelijke stichting kroonde presentatrice Yvonne Jaspers tot vriendelijkste Nederlandse vrouw. Frans Bauer was volgens de steekproef de aardigste man van het land. Gevolgd door Tilburger Guus Meeuwis.

Oermens

Psycholoog Najla Edriouch legt uit waarom mensen graag aardig willen worden gevonden. ''Dat is een eigenschap die we geërfd hebben van onze voorouders uit de oertijd. Als je toen niet aardig werd gevonden, werd je uit de groep geknikkerd.'' Volgens haar kunnen mensen wel te ver gaan om aardig gevonden te worden. ''Het is goed om mensen te helpen, maar het is belangrijk dat je ook aan jezelf denkt. Het is zoals ook in veiligheidsinstructies in vliegtuigen wordt uitgelegd. Doe eerst je eigen zuurstofmasker om voordat je een kind helpt met het mondkapje.''