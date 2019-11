Snelheidslimiet overdag naar 100 kilometer per uur, verbreding A58 kan doorgaan

DEN HAAG -

Het kabinet verlaagt de snelheidslimiet overdag naar 100 kilometer per uur. Grote snelwegprojecten die tijdelijk in de ijskast stonden kunnen nu volgens het kabinet verdergaan. Een van die projecten is de verbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder én Eindhoven en Tilburg. De verbreding zal in 2021 van start gaan.