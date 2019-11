Verbreding snelweg A58 kan doorgaan, dankzij stikstofmaatregelen van het kabinet

De verbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder én tussen Eindhoven en Tilburg kan weer doorgaan. De verbreding gaat in 2021 van start. Het project stond door de stikstofcrisis tijdelijk in de ijskast. Door maatregelen die het kabinet woensdag neemt om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen infrastructurele projecten alsnog doorgaan.

De verbreding zou in 2023 klaar moeten zijn.

Een van de stikstofmaatregelen van het kabinet is het verlagen van de snelheidslimiet overdag naar 100 kilometer per uur. Door de verlaging worden minder stikstofoxiden uitgestoten. Zo ontstaat weer ruimte voor onder meer de woningbouw en de aanleg van wegen, zoals de verbreding van de A58. Ook wil het kabinet een noodwet voor projecten die met waterveiligheid te maken hebben om zo 'droge voeten' te garanderen.

'Niemand vindt het leuk'

Premier Mark Rutte noemt de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen 'een rotmaatregel', maar die is volgens hem nodig 'om te voorkomen dat Nederland op slot gaat' en banen verloren gaan.

LEES OOK: Stikstofcrisis: CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma stappen op

Het kabinet presenteerde woensdagochtend ook andere plannen, maar de meeste maatregelen waren dinsdag al uitgelekt. Het gaat volgens premier Mark Rutte om 'moeilijke maatregelen', die genomen worden om de belangen van 'boeren, ondernemers en werknemers' te beschermen.

Het kabinet geeft voorrang aan woningbouw en wegenaanleg. Maar ook boeren die verder willen met hun bedrijf of zelfs willen uitbreiden, krijgen daar de mogelijkheid voor, als dat maar op een duurzame manier gebeurt. Het kabinet trekt geld uit voor investeringen in verduurzaming.

Maximumsnelheid geldt alleen overdag

Tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends blijft de maximumsnelheid zoals hij nu is. "Ik vind het verschrikkelijk als VVD'er, maar banen gaan boven snelheid", zegt Rutte over de snelheidsverlaging. "Als mensen met de kerst thuiszitten omdat ik vast wil houden aan die 130, zou ik mijzelf niet in de spiegel kunnen aankijken."

Hij noemt de stikstofproblematiek 'ingewikkeld en veelomvattend' en benadrukt dat maatregelen juridisch houdbaar moeten zijn. "We kunnen niet meer op de pof leven."



Boerenprotest

Sommige boeren hebben zich verzameld bij het Catshuis om te protesteren woensdag. De boeren moeten buiten blijven. Premier Mark Rutte praat vanaf halftwaalf in het Catshuis met een delegatie over de stikstofproblemen.