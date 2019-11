Heldendaad na frontale botsing met busje: omstanders redden slachtoffer uit brandend wrak

Bij een ongeval op de N617 (Bosschebaan) tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt. Een busje botste op een personenauto. De weg is in beide richtingen dicht.

Na het ongeval brandde de auto helemaal uit. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij. Volgens de politie hebben omstanders een 'heldendaad' verricht. De mensen trokken het slachtoffer uit de brandende auto.

Hoe het precies met de man gaat is niet duidelijk, maar het slachtoffer is ernstig gewond geraakt. Een traumahelikopter is geland en de gewonde is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.