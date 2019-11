Voor 26 miljoen aan amfetamine verstopt in graafmachine: zes jaar celstraf

Een man die meer dan 500 kilo amfetamine in een graafmachine had verstopt, stond woensdag voor de rechtbank in Den Bosch. De man krijgt zes jaar gevangenisstraf.

De 47-jarige verdachte uit Oosterhout is veroordeeld voor bezit én smokkel van 543 kilo amfetamine. De amfetamine zat verstopt in een graafmachine die hij samen met een ander had gekocht. De man had in januari gelast en geslepen aan de graafmachine en verstopte toen de drugs in het contragewicht, dat moet voorkomen dat de machine kantelt.

Deze machine stond in een loods in Berlicum die de twee samen huurden. Zijn compagnon vond vervolgens de enorme hoeveelheid drugs en meldde dit bij de politie.

Beschuldigd door compagnon

De Oosterhouter verweerde zich nog in de rechtbank door zijn compagnon te beschuldigen. Hij beweerde dat die hem erin had geluisd. Dit geloofde de rechter niet. Volgens de rechtbank is het niet logisch dat iemand aangifte doet van drugssmokkel waarbij hij zelf betrokken zou zijn.

De amfetamine heeft een straatwaarde van meer dan 26 miljoen euro. De verdachte is veroordeeld voor drugsbezit en drugssmokkel. Volgens de rechtbank zou de amfetamine via België naar Saoedi-Arabië worden gesmokkeld, waarbij de verdachte een aanzienlijke rol zou hebben.