Bouwers willen 'Rutte in de ballen raken' en eisen miljard euro schadevergoeding

Protestbeweging Grond in Verzet gaat opnieuw actievoeren en 'Rutte in de ballen raken'. Die belofte doet Johan de Krom uit Etten-Leur, een van de initiatiefnemers van de groep. Ook kan de premier een megaclaim van een miljard euro verwachten.

Welke vorm deze acties krijgen, wil de eigenaar van een bestratingsbedrijf nog niet zeggen. ''Het moet een verrassingseffect krijgen. Heel Nederland gaat het merken en het kabinet gaat ervan schrikken.'' De Krom hint op publieksvriendelijk acties waar mensen niet teveel tot last van krijgen. ''Behalve Rutte, die willen we in de ballen raken.''

Grond in Verzet had dinsdagavond een dinerafspraak met premier Mark Rutte, die beloofde dat er noodmaatregelen komen waarmee de PFAS-normen worden aangepast. De Krom was in eerste instantie verheugd met het nieuws omdat het zou betekenen dat de bouwsector weer op gang komt.

De ondernemer dacht dat de nieuwe normen binnenkort al zouden gelden, maar dat bleek woensdagmorgen echter niet het geval. De maatregelen moeten eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer. ''Dat kan nog maanden en zolang kán en mág de sector niet stil blijven liggen."

Geen zand meer

De Krom legt uit dat veel bouwbedrijven momenteel geen nieuwe opdrachten aannemen omdat werkzaamheden door de strengere milieunormen te duur zijn geworden. Hij merkt het ook bij zijn bestratingsbedrijf, dat steeds moeilijker aan zand komt. ''De baggeraars zijn al opgehouden met graven. Het is een kwestie van weken voordat het zand op is.'' Eerder gaf de ondernemer aan dat de eerste bedrijven in de sector binnen drie maanden failliet gaan.

Omdat de branche grotendeels gestagneerd is, lijden veel bedrijven forse verliezen, stelt De Krom. Grond in Verzet zegt daarom, naast nieuwe acties, ook een megaclaim voor te bereiden. Die zal naar schatting rond de één miljard euro bedragen en worden overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke chemische stoffen die bijna overal in Nederland in de grond zijn te vinden. Recentelijk werd vastgesteld dat grond niet meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo grond mag bevatten wanneer er gebouwd wordt. Volgens De Krom is deze norm veel te streng: ''Het betekent dat de negentig procent van alle grond momenteel als vervuild kan worden beschouwd.''

LEES OOK: Boze bouwers massaal op Malieveld