Chef-kok Leon maakt kookboek voor stripliefhebbers en een stripboek voor kookliefhebbers

Het idee ontstond op een stripbeurs, waar Verhoeven in contact kwam met de bekende striptekenaar Eric Heuvel ('Bud Broadway' en 'January Jones'). Een kookboek met een illustratie of korte strip in plaats van een plichtmatig fotootje van het bereide gerecht. Andere striptekenaars werden benaderd en reageerden ook enthousiast en dus is het stripkookboek er gekomen.

Leon Verhoeven is er trots op. "Met de medewerking van al die striptekenaars is het allemaal een beetje uit de hand gelopen. Ik had natuurlijk al mijn eigen recepten en het leek me leuk om daar iets mee te doen. Dat het nu gecombineerd is met mijn liefde voor stripboeken en striptekeningen is natuurlijk geweldig."

Een tekening van Andrea Kruis.

Creativiteit

Marq van Broekhoven uit Breda is één van de deelnemende striptekenaars. De maker van strips als 'Raveleijn', 'Jodocus' en 'Harrie op zolder' vond hij het leuk om tekeningen te maken bij twee recepten van Leon Verhoeven.

"Ik ben striptekenaar en hou van lekker eten, maar koken kan ik niet. Mijn medewerking beperkt zich dan ook tot de twee tekeningen bij de recepten. Maar ik herken als striptekenaar wel de creativiteit die een kok ook moet hebben. En dat ik nu naast een collectie stripboeken ook een kookboek heb waar ik een bijdrage aan heb geleverd, is natuurlijk wel erg leuk."

En één van Pieter Hogenbirk.

Nog meer recepten

Kok en kookboekenschrijver Leon Verhoeven heeft de smaak te pakken en denkt al aan een tweede boek. "Dat gaat er komen omdat er nog meer striptekenaars mee wilden doen, vooral uit België, én omdat ik nog veel meer recepten heb. Die recepten hebben met elkaar gemeen dat ze makkelijk verkrijgbare ingrediënten hebben, relatief eenvoudig te maken zijn en uiteraard heel lekker smaken."

Het stripkookboek van Leon Verhoeven en de striptekenaars wordt donderdag 14 november van 17.00 uur tot 21.00 uur gepresenteerd in stripspeciaalzaak Neat Stuff in Den Bosch.