Oma Wiesje werd op haar tachtigste voor één dag verpleegster

"Ik had ook wel een bosje bloemen kunnen kopen, maar ik wist dat ze dit heel graag zou willen doen. Daarom dacht ik: een beter cadeau dan dit is er niet", zegt de 18-jarige Wendell Potter. "Oma is nog heel vitaal, ze staat nog altijd achter de bar in de dansschool die ze samen met haar man had."

Gebroken been

Toen zijn opa onlangs met een gebroken been naar het ziekenhuis moest, werd Wendell aan de oude meisjesdroom van zijn oma herinnerd. Hij stapte vol overtuiging naar de afdeling waar zijn opa werd verpleegd en vroeg of zijn oma een dagje mee zou mogen lopen. "Ik dacht: nee heb je, ja kun je krijgen." Tot zijn verrassing werd zijn verzoek heel enthousiast ontvangen. "Iedereen stond er meteen heel erg open voor."

Oma Wiesje was heel blij met de verjaardagsverrassing van haar oudste kleinzoon. Maar ze vond het ook wel spannend. "Ik was vanmorgen best wel een beetje zenuwachtig." In de video vertelt oma Wiesje over haar verjaardag.

Verpleegsterpakje

Geholpen door verpleegkundige Lisanne Kluijtenaar verruilde ze haar gewone kleding voor het witte verpleegsterpakje. En alsof ze nooit anders gedaan heeft duwde ze de rolstoel met een patiënt naar de radiologie-afdeling en deelde ze onder het toeziend oog van haar begeleidster medicijnen uit. "Eigenlijk was alles leuk."

"Als ik jonger was dan had ik wel vrijwilligerswerk willen doen hier", zegt Wiesje. Haar kleinzoon Wendell wil aan het einde van de 'snuffelstage' weten of zijn oma er ook nog iets van geleerd heeft. "Nou ja, geleerd, ik heb heel veel gezien, maar geleerd: dat hoeft niet meer als je tachtig bent."