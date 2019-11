Boer Joris zat aan de lunchtafel met Mark Rutte over stikstofbeleid: 'Het was erg emotioneel'

Boer Joris Buijs uit Etten-Leur zat woensdagmiddag aan tafel met premier Mark Rutte. Tijdens de lunch in Den Haag werd het voorgenomen stikstofbeleid besproken en Joris is tevreden met de uitkomst, maar het was ook erg emotioneel.

Joris was één van tien genodigden die aanwezig was bij de lunch in het Catshuis. Daarnaast waren er nog meer mensen naar Den Haag gekomen. “Veel collega’s van mij waren erg emotioneel omdat de regelgeving blijft knellen. Om dat te zien, is voor mij ook emotioneel.”

Positief

Tijdens de lunch werd er natuurlijk gesproken over de stikstofregeling en de problemen die binnen de landbouw opgelost moeten worden. Joris is positief over hoe Rutte reageerde. “Hij heeft naar ons geluisterd en toezeggingen gedaan dat hij op bepaalde zaken terugkomt. Hoe er oplossingen gaan komen is nog onduidelijk.”

De boer uit Etten-Leur zit met de kwestie rondom de latente ruimte. Dat is een bepaalde ruimte waar de boer een vergunning voor heeft, maar geen gebruik van maakt. De latente ruimte is het verschil tussen het aantal werkelijke koeien op stal en het aantal dat in de vergunning staat. “Ik wil niet dat deze latente ruimte van mij wordt afgepakt. Ik zie graag een systeem waar we de komende dertig jaar mee door kunnen.”

'De landbouw hebben we nodig'

Terugkijkend naar de lunch is Joris positief. “Rutte zei tegen ons: ‘De landbouw hebben we nodig’. Ik ben blij dat er naar ons wordt geluisterd en ik zie ook in dat het lastig is.”