Jongen (11) vindt negen gedumpte, zieke puppy’s in Sint Agatha

Medewerkers gingen direct naar de plek toe en zagen daar inderdaad een roedel honden, waarschijnlijk kruisingen tussen husky’s en saarlooswolfhonden. De medewerkers constateerden al snel dat het om pups van verschillende leeftijden ging en dus niet om één nestje.

“De jongen van 11 had de honden gezien en dacht dat om een grote groep vosjes of wolven ging. Toen we ernaartoe gingen leken het ook echt wolven. Het was helemaal donker en de dieren waren natgeregend en helemaal niet sociaal”, vertelt medewerkster Saskia Mundi.

De pups liepen op een verlaten plek. (Foto: Dierenambulance Land van Cuijk)

Ziek en hongerig

Samen met de dierenambulance Hokazo uit Uden en de ouders van de jonge melder zijn alle honden gevangen. Ze hadden allemaal dikke wormenbuiken en hadden veel honger. Sommige pups zagen er ziek uit. De honden vochten om eten.

De medewerkers hebben het sterke vermoeden dat de honden door een broodfokker zijn gedumpt. “We denken te weten wie de dumper is en hebben dat gemeld bij de politie”, vertellen medewerkers Mundi en Rachel Zandvliet.

De pups zijn inmiddels opgevangen en krijgen medische zorg. Het opvangcentrum gaat vervolgens op zoek naar pleeggezinnen zodat de pups gesocialiseerd zullen worden. “We krijgen nu al heel veel vraag naar de pups, ze zien er natuurlijk heel erg schattig uit. Maar dit zijn geen gemakkelijke hondjes die je zomaar in huis haalt. Ze hebben echt goede zorg nodig. Ze moeten naar pleeggezinnen die er echt verstand van hebben”, laten medewerkers weten.