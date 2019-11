HOHOHO! Kasteel Geldrop wordt omgetoverd tot huis van de Kerstman, kaartjes zijn niet aan te slepen

Onze eigen Sinterklaas is nog onderweg naar Nederland, maar ook de Kerstman is z’n arrenslee al aan het volstouwen om richting hier te komen. Vooral de internationale gemeenschap in de provincie kan zich daarop extra verheugen: de Kerstman logeert rond kerst namelijk in Kasteel Geldrop. De eerste editie van The Christmas Castle is op zondag 22 december en is stijf uitverkocht. “Daarom gaat het kasteel een dag eerder open en kunnen we nóg meer mensen blij maken.”

Het kerstkasteel is een initiatief van Michelle Miracle - what’s in a name - uit Leende. Als 12-jarig meisje verhuisde zij in 1997 met haar ouders vanuit Cleveland, Ohio in Amerika naar Nederland. “Ik heb het Amerikaanse kerstfeest meegemaakt en heb daar zoveel nostalgische herinneringen aan”, vertelt Michelle. “In Amerika is alles the bigger, the better en dat is in Nederland niet omdat hier Sinterklaas hét decemberse volksfeest is.”

Expats

Het idee is ontsproten uit de gedachte dat er in de regio Eindhoven veel expats wonen die veelal heimwee hebben naar hún Santa Claus. Miracle liep al een aantal jaren met de plannen, maar deze zomer trok ze pas de stoute elfenslofjes aan. Dat bleek eigenlijk al een beetje te laat: “Veel bedrijven hadden hun budgetten voor dit jaar al opgemaakt, qua sponsoring heb ik dus veel achter het net gevist.”

The Christmas Castle

Tóch weerhield het Miracle niet om door te zetten. Ze is vastbesloten om het kasteel in Geldrop, voor de gelegenheid ‘The Christmas Castle’, om te toveren tot het huis van de Kerstman uit haar herinneringen: “De typische christmas spirit, de beleving, het moet een echt winter wonderland worden.” Ze is zelfs vastbesloten er een 2.0-versie van te maken: beter dan in Amerika en grootser dan enkel de Hollandse kerstboom.

Een bezoekje aan het kerstkasteel moet een echte beleving worden: “Kinderen mogen de elfjes helpen in de werkkamer van de Kerstman, natuurlijk met hem op de foto én ze mogen ook de gingerbread cookies van Ms. Claus proeven!” Om het allemaal te laten slagen, is Miracle nog wel op zoek naar een bakker in de buurt die daarbij wil helpen.

Kerstgedachte

Voor veel Brabantse kerstfreaks is het al een christmas miracle dat zij kunnen genieten van de gedroomde Amerikaanse kerstsfeer. Maar de Amerikaanse Nederlandse doet haar achternaam letterlijk eer aan: “We stellen het kasteel ook gratis open voor kinderen en ouders uit kwetsbare gezinnen, met hulp van de Voedselbank en Stichting Het Vergeten Kind.”

Binnenkort gaan de kaartjes voor de extra openstelling in de verkoop. Volgend jaar staat er weer een editie op de rol en dan blijft de Kerstman zelfs een halve week logeren.