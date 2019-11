‘Als het misgaat met een kernbom in Volkel, vallen er 9000 doden’

ZEMBLA sprak met de expert nadat het televisieprogramma ontdekte dat Nederland niets te zeggen heeft over de vijftien tot twintig Amerikaanse B61-atoombommen die in Volkel liggen. Nederland heeft namelijk geen vetorecht bedongen bij het inzetten van Amerikaanse kernwapens vanaf de vliegbasis Volkel, aldus het onderzoek.

Als er iets misgaat met de bommen, bepalen Amerikaanse militairen hoe dicht onze hulpdiensten bij de rampplek mogen komen. Dat zou allemaal blijken uit debatverslagen uit 1960 en 1970 die liggen opgeslagen in de bibliotheek van de Tweede Kamer.

Wanneer de president van de Verenigde Staten besluit dat de Koninklijke Luchtmacht kernwapens moet gebruiken, dan heeft een Nederlandse vlieger dat uit te voeren, concludeert ZEMBLA.

LEES OOK: Het slechtst bewaarde geheim is verklapt door de NAVO: er liggen kernwapens in Volkel

Nieuwe bommen

De vijftien tot twintig Amerikaanse vrijeval bommen die sinds het begin van de jaren zestig op Volkel liggen, zijn verouderd en worden binnenkort vervangen. Bij het nieuwe model, de B61-12, kan de explosieve kracht worden ingesteld van 1 tot 50 kiloton. Dat is ruim drie keer de kracht van de bom die in 1945 Hiroshima verwoestte.

Niet voorbereid op ongelukken

Bij het vervangen van de B61 zullen bommen door de lucht worden vervoerd. Dat is niet zonder risico. “Nederland is daar niet op voorbereid, de Amerikanen wel”, zegt hoogleraar Veiligheid Ira Helsloot in het programma.

