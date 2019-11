Pittige ochtendspits op A58 na ongeluk bij Moergestel

Verkeer moest donderdagochtend rekening houden met veel vertraging op de A58. Daar gebeurde rond halfzeven een ongeluk bij Moergestel. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook van de weg van Eindhoven richting Tilburg afgesloten. Om kwart over acht was de weg weer vrij.

De afsluiting van de rijstrook veroorzaakte volgens de ANWB een vertraging van meer dan een uur. De file had rond acht uur een lengte van tien kilometer.

Kijkers

Verkeer richting Tilburg of Breda werd tot kwart over acht geadviseerd om te rijden via Den Bosch en de A2, de A65 en de N65 te nemen.

Ook op de weg van Breda naar Eindhoven stond er file, omdat mensen daar keken naar de plaats van het ongeluk. Daar bedroeg de vertraging twintig minuten.

A2 en A16

Het was donderdagochtend ook raak op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Ook daar gebeurde een ongeluk, bij Geldermalsen. Hierdoor moest het verkeer vanaf Rosmalen rekening houden met een halfuur vertraging.

Van de A16 naar Rotterdam was de linkerrijstrook dicht na een ongeluk dat rond halfacht plaatsvond bij knooppunt Zonzeel. Daar ontstond zestien kilometer file vanaf Breda-Noord, goed voor een halfuur vertraging.