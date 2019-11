'Ik zorg er voor dat ik de deur altijd op slot doe', buurman schrikt van schietpartij in flat Best

De politie doet onderzoek aan de Willem de Zwijgerweg in Best na de schietpartij. (Foto: Rob Engelaar)

"Normaal gesproken is dit een vrij rustige flat." Bewoners van het appartementencomplex aan de Willem de Zwijgerweg in Best staan dan ook te kijken van de schietpartij die daar woensdagavond plaatsvond. "Ik ben blij dat ik in ieder geval twee sloten op mijn deur heb."

"Ik hoorde agenten hier de trap op stormen", vertelt bewoner Leon (38). "Toen keek ik naar buiten en zag ik politieauto's en ambulances staan."

'Dit is normaal gesproken een vrij rustige flat'

Bij de schietpartij raakte een 53-jarige man zwaargewond. De bewoner van de flat waar de schietpartij plaatsvond, is aangehouden.

Leon kent die bewoner - zijn bovenbuurman - niet. "Dit is normaal gesproken een vrij rustige flat", vertelt hij. "Iedereen doet gewoon zijn ding."

Niet de eerste keer

Het is volgens Leon niet de eerste keer dat er in deze buurt geschoten wordt. Ook vorig jaar was het volgens hem raak. "Toen heb ik er ook weinig van gehoord. Waarschijnlijk was dat in een andere flat."

Of hij zich nog veilig voelt in zijn flat? "Nou, ik ben blij dat ik in ieder geval twee sloten op mijn deur heb. Dat ik in ieder geval voor mezelf een gevoel van veiligheid heb. Ik zorg er voor dat ik de deur altijd op slot doe."

Aanleiding

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de schietpartij.