'Goedemorgen en houdoe!', Franse doelman voelt zich na paar maanden al helemaal thuis bij TOP Oss

Lith, het is waarschijnlijk niet het eerste dorp waar je aan denkt als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist. Perquis ook niet. Maar in Lith kon hij een huis krijgen. En daar is hij blij mee. "Het is er rustig, gemoedelijk en stil. Daar houden mijn vrouw en ik van."

Bekijk het verhaal van Damien Perquis over de Nederlandse taal en Lith en lees daarna verder.

Nu zit hij op korte afstand van het Frans Heesenstadion, dat wilde hij graag. "Er zijn hier spelers die op meer dan een uur rijden van de club wonen. Dat maak je in Frankrijk niet mee. Daar is het hooguit dertig minuten. Maar ik wilde ook hier graag dicht bij TOP Oss wonen." Bijkomend voordeel is dat hij zijn kinderen naar school kan brengen voor hij naar de club gaat.

Nederlandse taal

Waar zijn twee kinderen op school een mix van Nederlands en een beetje Engels leren, doet ook de doelman zijn best om de taal te leren. "Maar mijn kinderen spreken beter Nederlands", zegt hij lachend. "Goedemorgen, goedemiddag, tot ziens. Ik ken al wel wat woordjes. Na Kerstmis ga ik met mijn vrouw Nederlandse les volgen. Ik wil de taal wel echt leren."

"Ben ik vergeten houdoe te noemen, dat zeggen jullie hier toch?" - Fransman Damien Perquis

Hij is gedreven om de taal te leren. En dat terwijl hij misschien maar tot het einde van het seizoen in Nederland is. "Ik speel op huurbasis hier, voor een jaar. Als het mogelijk is, wil ik misschien wel bij TOP Oss blijven. Waarom niet?"

TOP Oss

Perquis kwam tijdens het seizoen binnen en begon als reservekeeper. De laatste vijf wedstrijden heeft hij onder trainer Klaas Wels een basisplaats. Met TOP Oss staat hij nu achttiende. Hij verwacht wel dat daar nog verandering in komt, in positieve zin. "We hebben een goede ploeg, goede spelers en goede staf. Maar op dit moment ontbreekt het aan geluk. We werken hard. We moeten de volgende wedstrijd winnen om te klimmen op de ranglijst, dat is belangrijk."

Als Perquis na het interview naar de kleedkamer draait hij zich nog een keer om. "Ben ik helemaal 'Houdoe!' vergeten. Dat zeggen jullie hier, toch?"