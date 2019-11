John wil ondanks alle ophef graag Songfestivalvrijwilliger zijn: 'Uit liefde, niet voor geld'

"Je doet zoiets omdat je het leuk vindt, niet omdat je er wat voor terug wil." John Vermeer (50) uit Tilburg houdt van het Songfestival én is er niet vies van de handen uit de mouwen te steken met als enige beloning: voldoening. Hij snapt de ophef over de vacature voor Songfestivalvrijwilligers dan ook niet. Deze week stak een socialmediastorm op vanwege die vacature, waarin veel van vrijwilligers gevraagd wordt, maar een reiskostenvergoeding er niet vanaf kan.

Zijn eerste Songfestivalherinnering dateert van 1979. John, toen een manneke van tien jaar oud, zag hoe Sandra Reemer in Jeruzalem als Xandra het liedje Colorado zong. Reemer kwam daarmee niet verder dan een twaalfde plek, maar desondanks ontwaakte bij John een onvoorwaardelijke liefde voor het internationale liedjesfestival. "Ik kende altijd alle nummers uit mijn hoofd. Tot de Oost-Europese landen mee gingen doen, toen werd dat wat lastig."

Een recent liedje dat hij zeker wél uit volle borst meezong, is 'Arcade', waar Duncan Laurence vorig jaar zijn historische overwinning mee boekte. De overwinning die ervoor zorgde dat dit jaar het hele Songfestivalcircus in Nederland neerstrijkt. En dat brengt ons weer bij de vacature voor vrijwilligers, waarover de afgelopen dagen veel te doen was.

Enkele voorwaarden uit de vacature:

Je bent fulltime beschikbaar tussen 1-18 mei 2020.

Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed.

Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.

Je gaat akkoord met de overeenkomst voor vrijwilligers.

Een halve maand werken voor nop en zelf opdraaien voor je reiskosten. Op social media werd er schande over gesproken. Er gaan immers bakken met geld om in het Songfestival, dus een beetje beter voor de vrijwilligers zorgen, is toch niet zoveel gevraagd?

Dat was zo'n beetje de strekking van de online-storm die onder meer op Twitter raasde. John snapt daar niets van: "Ik ben als sinds mensenheugenis actief als vrijwilliger. Bij de intocht van Sinterklaas, met carnaval, bij lokale omroepen. Dat doe je met liefde en plezier, niet omdat je er iets voor terug wil."

Dinge-Dong

Bij John hoeft de kassa dus niet per se te rinkelen. Hij hoort liever Dinge-Dong dan katsjing. Dinge-Dong zit dan ook zeker in de Songfestival-medley die hij ten gehore brengt op feestjes. En ja, als kind heeft hij ervan gedroomd om zelf op dat grote Songfestivalpodium te mogen klimmen, zo durft hij wel toe te geven. Lachend: "Maar dat gaat niet gebeuren. Maar als ik op een andere manier een steentje kan bijdragen, dan zou dat heel mooi zijn."

En dat kan wellicht, als vrijwilliger. Reiskostenvergoeding of niet, John wil dolgraag. Hij is beschikbaar de eerste achttien dagen van mei, heeft géén 9-tot-5-mentaliteit én hij spreekt naast Engels en Nederlands een derde taal: "Ik kom al vanaf mijn zesde in Oostenrijk, Duits spreek ik vloeiend. Dus een Duitstalig land begeleiden, dat zou wel mijn voorkeur hebben. Lekker makkelijk qua communicatie."

En dus is het sollicitatiemailtje aan de NPO inmiddels de virtuele deur uit. Of John de Oostenrijkse of Duitse inzending van 2020 ook daadwerkelijk op sleeptouw mag nemen in Rotterdam dit voorjaar, is nog even de vraag. Want ondanks de kritiek op de vacature, schreef het AD woensdag dat zich al bijna tweehonderd mensen met een vrijwilligershart gemeld hebben.