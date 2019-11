Tropische regenbui uit een giertank in straat in Den Dungen

De straat van Jozef van de Oetelaar in Den Dungen stond even onder water.

Een giertank achter een tractor die in korte tijd 4000 liter water de straat in spuit. Het gebeurde donderdagochtend in de Jonkheer van Rijckevorselstraat in Den Dungen. Het was een initiatief van Jozef van de Oetelaar, die in de straat woont en wel mee wilde werken aan dit experiment met de opvang en afvoer van regenwater.

Hij kreeg zijn straatgenoten ook enthousiast, net als de gemeente en Waterschap De Dommel. Onder de randen van de straat zijn op zes plekken verscheidene soorten ondergrond aangebracht. Door kunstmatig een gigantische regenbui na te bootsen, kan bekeken worden welke ondergrond het water het beste opvangt en het beste afvoert.

Jozef van de Oetelaar: "Ik fiets dagelijks tussen Den Dungen naar Den Bosch en heb me regelmatig verwonderd over de droogte, maar ook het kortstondige hoosbuien met alle gevolgen van dien. Vandaar dat ik aan de bel heb getrokken toen ik hoorde dat de gemeente en Waterschap De Dommel dit onderzoek wilden starten. Als je iets op wilt lossen kun je wel naar anderen wijzen, maar je kan ook zelf iets doen."

Waterkanon

Eerst moest hij zijn buurtgenoten overtuigen. Dat is hem goed gelukt, zegt voorzitter Rien Meulenbroek van buurtvereniging 'Onze Kaant' lachend. "Jozef heeft ons allemaal enthousiast gekregen. Het is wel een attractie, met zo'n waterkanon door de straat, maar de buurt staat er helemaal achter. Het gaat om het idee dat we allemaal een beetje meewerken om overstromingen en droogte in buurten en wijken op te lossen. Daar werken we graag aan mee."

En dus werd er met 4000 liter water een kortstondige tropische regenbui gecreëerd. Op sommige plekken ging het water meteen de grond in, op andere plekken lukte dat niet en ook overstroomde er een waterrooster. Leerzame en nuttige ervaringen voor Waterschap De Dommel, dat het onderzoek mogelijk maakt.

'Keimooi'

Initiatiefnemer Jozef van de Oetelaar keek het met genoegen aan. "Ik vond het keimooi. Het leek een flinke regenbui en je kan nou al zien waar het water goed wegtrekt en waar niet. Mooi lekker pragmatisch hoe we het hebben aangepakt. Daar houden we wel van in Den Dungen en de straat en de auto's zijn er ook mooi schoon door geworden."

De Jonkheer van Rijckevorselstraat in Den Dungen blijft de komende twee jaar 'Klimaat Test Straat'. Dat betekent dat er met regelmaat en tijdens alle jaargetijden wordt gekeken wat er met het water gebeurt bij overmatige regenval en welke methode en ondergrond het beste werken.