Nance blijkt Slave To The Music en gaat weer optreden met Twenty 4 Seven

Grote oorringen, kuif in het platinablonde haar, naveltruitje, kort rokje en een sigaretje in de mond: je hoeft het geluid bij het liedje I Can't Stand It van Twenty 4 Seven niet aan te zetten, om te constateren dat het niet van vandaag is. Sterker nog, de clip waarin Nance (later onder meer Lingo) uit Asten de vrouwelijke hoofdrol speelt, is bijna 30 jaar oud. Ze verliet de danceformatie in 1995 en maakte furore als presentatrice. Maar donderdag was daar ineens het nieuws: Nance keert terug naar dance.

Ze was pas 15 jaar oud toen ze in een discotheek in Asten ontdekt werd door producer Ruud van Rijen. Ze was knap, kon leuk dansen en zingen en belandde prompt met Van Rijen en rapper MC Fixx-it in de Nederlandse hitlijsten, met het liedje I Can't Stand It. Het was geen eenmalig succes, want wie (van 35 jaar of ouder) heeft niet luidkeels meegezongen met Slave To The Music?

Het succes van dat liedje uit 1993 wordt hierna echter niet meer geëvenaard. In 1995 kiest Nance, geboren als Nancy Koolen, eieren voor haar geld en gaat ze solo. Daarnaast timmert ze aan de weg als presentatrice. Meest bekend is ze waarschijnlijk wel geworden als presentatrice van Lingo. Dat programma leidt ze jarenlang.

1 en 1 is 3

Na dat tijdperk presenteerde ze nog op diverse andere plekken, maar nu gaat Nance back to the 90's. In een persbericht, verspreid via artiestenbureau Jan Vis, laat ze weten weer te gaan optreden met Twenty 4 Seven. "Ondanks dat ik na mijn vertrek bij Twenty 4 Seven nog vaak genoeg op de bühne heb gestaan, miste ik wel de fans en het publiek die speciaal voor Twenty 4 Seven naar de shows kwamen. Ook zag ik mijn collega’s optreden op 90's festivals en ik heb altijd gedacht dat ik daar ook graag weer eens zou willen staan."

Toen Ruud van Rijen haar, bijna dertig jaar nadat hij haar ontdekte, vroeg of ze de liedjes van weleer weer ten gehore wil gaan brengen met Twenty 4 Seven, viel alles op z'n plek. " Voor mij was 1 en 1 dus 3 in dit geval."

De formatie gaat vanaf voorjaar 2020 wereldwijd optreden, staat in het persbericht.