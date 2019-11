'Alle huizen van het aardgas af is veel te duur' en daarom schreef Theo een strijdlied

Onder dezelfde naam is Theo een actie begonnen om burgers te waarschuwen voor enorme kosten die zij moeten maken om hun woningen van het aardgas af te halen. "Jan Modaal krijgt dit op zijn bordje en het is niet reëel om er van uit te gaan dat iedereen zomaar 20.000 euro uit zijn spaarpot kan halen. Want dat bedrag is de eigen bijdrage die moet worden betaald door de burgers", zegt Theo.

Op zijn internetsite Blijfvanmijngasaf.nl geeft Theo informatie over de plannen van de overheid en de financiële gevolgen voor burgers.

Keuzevrijheid

De actie betekent niet dat hij tegen milieumaatregelen is. "Het klimaat verandert en dat er wat gaande is, valt niet te ontkennen. Dus het is prima om je huis te isoleren, want dat komt ook je comfort ten goede. Maar om je door de overheid te laten voorschrijven dat je hoe dan ook van het gas af moet, daar zet ik grote vraagtekens bij."

Jongedijk ziet het als zijn missie om het op te nemen voor huishoudens met een gemiddeld inkomen. "Jan Modaal moet de keuzevrijheid krijgen om zelf aan te geven hoe hij wil koken, hoe hij wil stoken en hoe hij zijn leven wil inrichten op dit gebied."

Strijdlied

Niet alleen met een internetsite, maar ook met een strijdlied vraagt de schrijver aandacht voor zijn actie. Daarvoor stelde hij een gelegenheidsbandje GasCoin samen, dat het nummer 'Kom van dat dak af' van Peter Koelewijn herschreef in 'Blijf van mijn gas af'.

"Ik heb een mailtje gestuurd naar Peter Koelewijn en ik was zeer blij verrast dat hij toestemming gaf. Ik hoop dat we voor een nummer 1 positie gaan, want 'Kom van dat dak af' stond ook vier keer op de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst", zegt Theo Jongedijk.