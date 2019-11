Hoogzwanger raadslid werkt gewoon door: 'Ik droomde dat mijn vliezen braken' [VIDEO]

Ze is hoogzwanger maar werkt gewoon door. Zwangerschapsverlof wil Linda Oerlemans niet opnemen. Want dan gaat haar zetel in de gemeenteraad van Tilburg naar een andere partij en dat wil Linda voorkomen. Zelf vindt ze het ook spannend: "Ik droomde dat mijn vliezen braken."

Gemeenteraadslid Linda Oerlemans won met haar partij 'Voor Tilburg' in 2018 één zetel in de gemeenteraad. Maar een dag later zette de partij haar op non-actief. ''De partijvoorzitter zegde direct na de verkiezingen het vertrouwen in mij op'', vertelt het hoogzwangere raadslid. ''Ik heb toen besloten alleen verder te gaan.''

Zetel naar voormalige partij

Oerlemans heeft toen de partij 'ONS Tilburg' opgericht en daarvoor zit ze nu in de gemeenteraad. Nu ze zwanger is, zorgt dat voor problemen. Als het raadslid zwangerschapsverlof opneemt, gaat haar zetel namelijk naar haarvoormalige partij. En dat wil Oerlemans absoluut niet.

Het is een drukte bij Linda thuis. Twee kinderen staan te springen voor de televisie terwijl mama nog even de begroting van Tilburg probeert door te nemen. De kleinste gooit nog even wat water over de papieren. ''Zo kan ik mezelf echt niet voorbereiden'', vertelt Oerlemans terwijl ze de papieren en de tafel droog maakt. ''Ik ga de kinderen nu naar de opvang brengen en dan heb ik nog een paar uur om mezelf in te lezen.''

Ziekmelden

''Het wordt een lange vergadering'', vertelt Oerlemans terwijl ze haar kinderen in de bakfiets wegbrengt. ''We beginnen met de behandeling van de begroting om één uur en we zijn pas rond tien of twaalf uur klaar.'' Maar voor deze dag heeft het raadslid haar zwangerschapsverlof opgezegd. ''De begroting was mijn eindstreep. Dat wilde ik echt halen. Misschien lukt een raadsvergadering over twee weken ook nog wel. Maar half december ga ik niet halen.''

Als Linda Oerlemans niet meer aanwezig kan zijn, dan kan ze zich ziek melden. Haar zetel gaat dan niet naar een andere partij.