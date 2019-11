Frans heeft altijd zijn camera bij zich: 'Ik kan er mijn ziel en zaligheid in stoppen' [GOEI VOLK]

"Ik fotografeer al mijn hele leven. Het is een mooie hobby, al loopt het redelijk uit de hand (haha). Ik ben chauffeur op de vrachtwagen en doe thuis nog een beetje akkerbouw en koeien houden. Dat is erbij gekomen toen mijn broer in 2002 overleed. Mijn zoon helpt gelukkig mee.Maar waar ik ook ben, mijn camera heb ik altijd bij me. Je kunt je ziel en zaligheid in fotografie stoppen en je kop leegmaken. Je bent gefocust op wat je gaat fotograferen en moet op het juiste moment 't knopke indrukken. Dat is van te voren niet te bepalen. Het belangrijkste is dat je het ziet. Als ik een zonsondergang fotografeer, dan ben ik echt aan het kijken hoe de zon ondergaat. Je bent je er veel bewuster van en leeft echt in het nu.Het maakt me overigens niet uit wat ik fotografeer. Het kan mijn vrachtwagen, mijn koeien of een zonsopgang of -ondergang zijn. Soms zie ik ook iets onderweg voorbij komen. Ik heb een telefoon met een goede camera gekocht, dan kan ik het meteen vastleggen.Overigens ben ik niet de enige in de familie die fotografeert. Mijn vrouw en ik zijn in 1984 getrouwd en het eerste wat we samen hebben gekocht, was een analoge camera. Inmiddels doen ook mijn twee kinderen, maar ook mijn neven en nichten mee. We gaan wel eens samen op pad om de hele dag foto's te maken. Het is fijn dat we dat samen kunnen delen. Je trekt de hele dag met elkaar op en je hoeft niemand uit te leggen wat je allemaal hebt gezien.De formule 1 zou ik nog wel eens willen fotograferen! Ik ben daar eens geweest, maar dan om te kijken. Het lijkt me heel mooi om daar een keer met een grote lens foto’s te maken. Tips voor andere fotografen? Dat is moeilijk, maar ik heb er wel één. Soms zie ik foto’s van auto’s of mensen en dan staan ze er maar half op, of is het veel te donker. Dan denk ik bij m'n eigen: wat wil je laten zien? Douw er gevoel in.” – Frans (58) uit Diessen.@snarfke61 #goeivolk