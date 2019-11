Gewonde bij aanrijding op A58 bij Rucphen

Bij een ongeluk op de A58 bij Rucphen is donderdagnacht een gewonde gevallen. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Een bestuurder van een van de auto's is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond vijf over een ging het mis in de rijrichting Breda. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De bestuurder van de andere auto zou zijn gevlucht, maar dit is nog niet bevestigd.

Omdat er rook uit een van de auto's kwam, is de brandweer ter plekke gekomen. Na het ongeluk lag de snelweg bezaaid met brokstukken. De A58 werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.