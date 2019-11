PSV-fan maakt groot quizboek over PSV

Ronald Nijs uit Nuenen kreeg de liefde voor PSV met de paplepel ingegoten. Die liefde gebruikte hij om het 'Het Grote Vooruit nu Rood-Witten quizboek' te maken. Een boek vol quizvragen over de voetbalclub uit Eindhoven. En het mooie is dat de complete opbrengst van het boek naar KWF Kankerbestrijding gaat.

Vijf jaar oud was Ronald Nijs toen hij met zijn vader en opa naar het voetballen ging kijken. Toen Nijs zelf vader werd, nam hij zijn eigen kinderen ook weer mee naar PSV. "Ik wil niet zeggen dat ik alles weet over de club, maar ik weet wel heel veel meer dan de gemiddelde fan, denk ik", vertelt Ronald Nijs bescheiden.

Magazines

Ronald ging niet alleen jarenlang naar het voetbalveld om wedstrijden te bekijken, hij las ook zo'n beetje alles wat er geschreven werd over PSV. "Ik slurp alles over PSV. Ik heb alle boeken en alle biografieën van alle spelers." Ook alle magazines werden van voor naar achter uitgelezen. "Op een gegeven moment dacht ik: daar moet ik iets mee doen. Toen ben ik alles gaan opschrijven."

Drie jaar lang was hij bezig met het bedenken en uitwerken van 1275 vragen voor in het boek. Zijn leukste vraag gaat over Kees Rijvers. "Rijvers was helemaal wars van vedettes. Dat bleek ook uit de rugnummers die hij spelers gaf. Hij gaf die gewoon op alfabetische volgorde." Benieuwd naar meer vragen uit 'Het Grote vooruit nu Rood-Witten quizboek'? Je bestelt het boek hier.