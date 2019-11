461 xtc-pillen en ruim 12 gram mdma gevonden in auto van Tilburger (19) die veel te hard rijdt

TILBURG -

Tijdens agenten donderdagnacht in Tilburg een auto controleerden die te hard reed, hebben ze verschillende soorten drugs aangetroffen. In een verborgen ruimte vonden de agenten vermoedelijk 461 xtc-pillen, ruim 12 gram mdma en nog een paar zakjes met hennep, lsd en poeder. Een 19-jarige Tilburger is aangehouden.