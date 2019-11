Waar komt de staf van Sinterklaas vandaan? Hint: niet uit Spanje

De staf die we dit weekend tijdens de intocht in Apeldoorn zien, komt uit het creatieve brein van goud- en zilversmid Johan van Bakel in Aarle-Rixtel. In september 2012 belde de NTR Johan op met de vraag een nieuwe staf te ontwerpen. "Natuurlijk wilde ik dat, maar hij moest al wel in oktober klaar zijn." Dat ging de edelsmid niet halen. "De NTR had de hele serie rondom de nieuwe staf al geschreven. Maar ik kan niet binnen een maand een staf ontwerpen en maken." Het verhaal werd een jaar geparkeerd en Johan kon aan de slag.

In de tussentijd zat Johan vaak aan de tekentafel. Toen de staf van messing uiteindelijk klaar was, vernoemde Johan de staf naar de beste vriend van de Goedheiligman: Stefan. De vorige heette: De Bram. Vernoemd naar de toenmalige beste vriend van Sinterklaas: Bram van der Vlugt. Johan overhandigde 'De Stefan' zelf aan Sinterklaas.

Hulpsinterklazen

Maar lang niet alleen de 'echte Sinterklaas' loopt met een staf van Johan. "Er zijn er velen gevolgd. Want ja, er zijn natuurlijk ook een hoop hulpsinterklazen die zo'n staf ook leuk en mooi vinden", vertelt Johan. En zo komt het dat de edelsmid zo'n vijftig tot zestig staven per jaar maakt. "Je moet ze poetsen, polijsten, schuren en ze moeten gevijld worden. Als hij dan glimt, is het het goed."

En dat is een precies werkje. 'De Stefan' is namelijk een sierlijke staf met meerdere 'puntjes'. "Het afwerken is altijd het meeste werk", zegt Johan terwijl hij de staf afdoet met een doekje. "Het is mooi om te zien dat ze elk jaar weer gebruikt worden. Daar ben ik best trots op."