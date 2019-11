Zwaarste middel ingezet bij arrestatie op station Eindhoven: de Dienst Speciale Interventies

Bij de aanhouding op het Eindhovense station heeft de politie donderdagavond het zwaarst mogelijke middel ingezet. Naast agenten van het arrestatieteam Zuid hielpen ook leden van de Dienst Speciale Interventies mee bij de zoektocht naar een 24-jarige man uit Dordrecht die mogelijk gewapend was.

De Dienst Speciale Interventies is het politieonderdeel dat ingezet wordt in situaties die erg gewelddadig kunnen worden. Bij de politie heet dat 'het hoogste geweldsspectrum'. De DSI wordt standaard ingezet bij terreurdreiging. Voor zo'n actie is toestemming nodig van een hoofdofficier van justitie.

De politie gebruikte de Dienst Speciale Interventies en het arrestatieteam Zuid uit Eindhoven donderdag omdat het ging om de aanhouding van een mogelijk gewapende man in een trein met veel mensen.

Politiewoordvoerder Thomas Aling: "Wij snappen dat mensen hiervan kunnen schrikken. Maar op zo'n moment wil je robuust en snel ingrijpen.''

Schietpartij

De 24-jarige man die werd opgepakt, zou betrokken zijn bij een schietpartij op 18 oktober in Dordrecht. Al eerder hield de politie daarvoor twee andere mannen aan. Met de beschoten man gaat het inmiddels weer goed.

Bij de actie donderdagavond doorzochten zwaargewapende politiemensen het station en twee treinen. In de laatste trein vonden ze de verdachte. Via sociale media vertelden getuigen dat ze geschrokken waren van de stevige inzet. Anderen vertelden juist hoe beheerst het politieoptreden was.

Politiewoordvoerder Thomas Aling: "Het is misschien wel goed dat we hier in Nederland nog van schrikken. Er zijn landen waar zwaarbewapende agenten veel vaker te zien zijn."