Protest van 150 voorstanders van Zwarte Piet in Eindhoven

Een groep van zo'n 150 voorstanders van Zwarte Piet kwam vrijdagavond in Eindhoven bijeen (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN -

Een groep van ongeveer 150 mensen is vrijdagavond bijeengekomen in het centrum van Eindhoven voor een manifestatie voor het behoud van Zwarte Piet. De bijeenkomst was georganiseerd door de actiegroep 'Eindhoven handhaaft Zwarte Piet'.