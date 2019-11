Onderzoek sabotage auto's defensiepersoneel Gilze Rijen en Woensdrecht

Enkele tientallen werknemers zijn hier slachtoffer van geworden. In enkele gevallen verloren slachtoffers een wiel. Tot nu toe is er alleen materiële schade geleden.

Getuigenoproep

Een woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf. Een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak wordt geïntensiveerd, aldus de woordvoerster. Donderdag heeft de marechaussee een getuigenoproep gedaan onder alle medewerkers van Defensie.

Naast de bases in Brabant waren ook marinevliegkamp De Kooy in Den Helder en het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, de Kromhoutkazerne in Utrecht doelwit van vernielingen. In de loop der jaren heeft de sabotage plaatsgevonden op locaties van Defensie in het hele land.

Wielbouten controleren

De marechaussee roept medewerkers op voor het rijden de wielbouten te checken. Als die los zitten, moeten ze dat melden zodat vingerafdrukken afgenomen kunnen worden.

De getuigenoproep houdt in dat de marechaussee hoopt op informatie van mensen die zelf slachtoffer zijn geweest van het losdraaien of die meer weten van deze praktijk. Er zijn nog geen tips binnengekomen. De marechaussee heeft nog geen idee wie dit doet. Het wordt niet uitgesloten dat het gedaan wordt door medewerkers van Defensie.

De militaire vakbond AFMP is geschokt. "Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van de medewerkers in het geding is", aldus een woordvoerster tegen De Telegraaf. De bond is blij dat de zaak hoog wordt opgenomen.