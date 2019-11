'Het was echt beangstigend', buurtbewoners schrikken van laagvliegende luchtballonnen in Tilburg

"Ik deed hier thuis de gordijnen open en de eerste ballon raakte bijna het dak van de achterkant van mijn huis", laat een buurtbewoonster weten. Toen ze verderop keek, zag ze er nog meer laag voorbijkomen. "Het was echt beangstigend!"

Op zes meter van de spoorlijn

De luchtballonnen raakten volgens haar ook boomtoppen. "Dat zag ik. En ze gingen ook vlak over station Tilburg Reeshof heen."

Dat bevestigt ook een andere ooggetuige. "Een ballon landde op zes meter van de spoorlijn bij station Tilburg Reeshof", vertelt hij. De andere dertien luchtballonnen zijn in de omgeving geland.

Geen gevaar

Volgens Maikel - een van de piloten van de luchtballonnen die over de Reeshof vlogen - was er echter geen gevaar.

"In het kader van de Ad Ballon Cup zijn er verschillende opdrachten uitgezet", vertelt hij. "Deze ochtend was de opdracht om ons zo traag mogelijk te verplaatsen, om zo min mogelijk afstand af te leggen. Dan moet je laag vliegen, zodat je zo min mogelijk lucht pakt." Volgens hem werden de ballonnen bestuurd door ervaren piloten en was alle ophef onnodig. "De commotie is ontstaan door mensen die geen verstand van luchtballonnen hebben."