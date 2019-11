Man schopt agent tegen hoofd tijdens arrestatie in Tilburg

De 24-jarige man viel omstanders lastig aan de Wandelboslaan in Tilburg. Deze schakelden de politie in. Toen de agenten arriveerden kregen zij de man moeilijk onder controle, zij vermoedden dat de man drugs had gebruikt.

Extra agenten ingezet

Het verzet van de man was zo heftig dat er twee extra agenten ingeschakeld werden. Een van de agenten werd tijdens de aanhouding van de man tegen het hoofd geschopt. Zelfs met extra ondersteuning was het lastig om de man in de politieauto te krijgen. Daarvoor had de politie pepperspray nodig.

Op het bureau wilde de man ook niet meewerken. Hij bleef agressief en wilde ook niet meewerken aan een bloedproef.