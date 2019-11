Jongens zorgen voor veel overlast in Terheijden en worden opgepakt

De jongens (13, 14 en 15) pleegden vernielingen bij een huis in Terheijden. De bewoner had de jongens aangesproken op het feit dat ze in augustus vuurwerk afstaken, terwijl hij met zijn vrouw over straat liep. Vervolgens werden wekenlang steentjes tegen de ramen van hun huis gegooid.

Flesje chocomel

Een jongen werd hierop verhoord., maar de overlast stopte niet. Ook andere mensen in de buurt klaagden over vernielingen en overlast. Ze werd er onder meer een flesje chocomel expres tegen een auto gegooid. Volgens een politiewoordvoerster bleven er maar meldingen binnenkomen. Daarop werden twee jongens gearresteerd.