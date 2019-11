Dijk in Terheijden moet worden opgehoogd, buurt is boos

Vol trots schuift Toos van Kastel haar gordijnen open. "Kijk, dit is ons prachtige uitzicht over de Mark." Toos woont al bijna twintig jaar aan Het Bastion, met een prachtig uitzicht. Maar dat dreigt te verdwijnen. "Straks kijken we tegen een bult zand aan."

De dijken langs de Mark moeten steviger worden. Waterschap Brabantse Delta wil de dijk aan het Bastion daarom met ruim een meter ophogen. En daar balen de buurtbewoners van. Gerard Raemakers wijst naar een paal die in de grond geslagen is. "Wij krijgen een dijk voor de deur die zo hoog is, ongeveer een meter en twintig centimeter. Na verloop van tijd klinkt de dijk als het goed is in, maar dan is 'ie nog een meter hoog."

Het zand zal minstens tot aan de oranje rand komen als de dijk wordt opgehoogd

Boos

De buurtbewoners snappen dat het waterschap de dijken moet verbeteren. Maar ze zijn boos dat ze voor hun gevoel geen inspraak hebben in de manier waarop. Jake Franken: "Wij voelen ons niet serieus genomen. Er was ons beloofd dat we met het waterschap mee zouden mogen denken. Maar elke keer als we wat inbrengen, zeggen ze daarna dat alles bekeken is maar afgewezen wordt. Hun eigen voorstel gaat gewoon door."

Alternatief

In plaats van de dijk ophogen, hebben de buurtbewoners een andere oplossing bedacht. Raemakers legt uit: "Wij zouden graag zien dat er een dijk komt van maar veertig centimeter hoog, die in geval van nood opgehoogd kan worden met een flexibele kering. Dat is in twee of drie uur op te bouwen. Het is een kwestie van palen neerzetten, planken erop en het is klaar."

Maar het waterschap laat aan Omroep Brabant weten dat dat plan te veel werk is voor de calamiteitenorganisatie en dat de kans dat het mis gaat te groot is. Eind dit jaar wordt er waarschijnlijk een beslissing genomen.

Tot die tijd geniet Toos nog maar extra van haar uitzicht. Enthousiast roept ze: "Kijk, daar vaart een bootje!" Om er vervolgens aan toe te voegen: "Maar die zien wij straks helemaal niet meer."