Drie meisjes beroofd door jongen op fiets, één tiener gewond aan hoofd

Al vrij snel werden ze ingehaald door een jongen op een fiets. Die hadden ze eerder gezien, toen een van hen moest pinnen. De jongen riep dat ze moesten stoppen en duwde twee meisjes van hun fiets af. Hij pakte iets uit zijn tas wat volgens de politie op een mes leek.

Harde klap

Daarmee haalde hij hard uit naar het hoofd van een van zijn slachtoffers. De klap was zo hard dat ze meteen begon te bloeden. Daarna vluchtte de jongen weg richting de Rijnlaan. Onduidelijk is of hij iets heeft buitgemaakt.

Het gewonde tienermeisje is bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis behandeld aan haar hoofdwond.

Signalement

De dader wordt tussen de 14 en 17 jaar oud geschat. Hij is tussen 1,65 de 1,75 meter lang. Hij heeft volgens de politie een normaal postuur en hij heeft een 'blank tot zeer licht getinte huidskleur'. Hij heeft donker, 'vol' haar met slag erin. Hij droeg een donkere broek en een donkerblauwe Napapijri-jas met capuchon. "Deze jas is zeer herkenbaar door de grote vlag aan de voorkant met daarboven het merk."

De fiets waarop de jongen reed, is een zogenoemde transportfiets. Die is zwart en op het transportrekje van de fiets had de dader een cowboybag - een grove handtas van leer met grote hengels - staan. Die is beige van kleur met aan de voorkant twee vakjes met ritsen.