Drie meisjes beroofd door jongen op fiets, één tiener raakt gewond

Al vrij snel werden ze ingehaald door een jongen op een fiets. Hij riep dat ze moesten stoppen en duwde twee meisjes van hun fiets af. Hij pakte iets uit zijn tas wat op een mes lek, volgens de politie.

Daarmee sloeg hij een van zijn slachtoffers, waarna ze begon te bloeden. De dader is weggerend. Onduidelijk is of hij geld of telefoons heeft buitgemaakt.

Het gewonde tienermeisje is in het ziekenhuis behandeld.