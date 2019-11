Om hulp schreeuwende vrouw in water Berlicum blijkt krassende uil

Verschillende hulpdiensten rukten uit vanwege de schreeuw die was gehoord bij de Aa in Middelrode. (Foto: Bart Meesters)

Hulpdiensten rukten zaterdagavond massaal uit naar de Aa in Berlicum. Iemand had daar rond halfelf een schreeuw gehoord en dacht dat er een vrouw in het water lag.

Een duikteam, de brandweer, meerdere eenheden van de politie én een ambulance reden vervolgens met spoed naar Brugstraat. Daar werd langs de kant gezocht en met lampen in het water geschenen.

Bandje terugluisteren

Na een uur zoeken hoorden de hulpverleners ineens een uil in een boom een hard geluid maken. Daarop vroegen zij zich af of dit het geluid kon zijn geweest dat was gehoord. In de meldkamer werd vervolgens het bandje met de melding teruggeluisterd en dat werd vergeleken met de schreeuw van de uil. Dat leek wel heel erg op elkaar. Daarop werd de zoekactie gestaakt.