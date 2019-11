Dronken automobilist (18) van A17 bij Oud Gastel geplukt: 'Hij had zowat de hele rijbaan nodig'

Een dronken automobilist is zaterdagnacht door surveillerende agenten van de weg gehaald nadat hij gevaarlijk over de A17 bij Oud Gastel reed.

Volgens een politiewoordvoerder had de bestuurder - een 18-jarige man uit Hoeven - 'zo ongeveer de hele rijbaan en een stuk van de vluchtstrook nodig'. De agenten lieten de automobilist rond kwart over twee stoppen en toen ze hem aanspraken, roken ze meteen een alcoholwalm. Hij was overduidelijk dronken. De man sprak ook met dubbele tong.

Ademanalysetest

Ze wilden hem een blaastest laten doen, maar die weigerde hij. Daarop werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar moest de man meewerken aan een ademanalysetest, maar ook hier had hij geen zin in.

Het weigeren van een ademanalyse is strafbaar. Daarom moest hij zijn rijbewijs inleveren. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur en een proces-verbaal.