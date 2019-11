'Een hele hoop wapens' gevonden tijdens spelletje geocaching in Hulten

In een droge sloot aan de Hulteneindsestraat in Hulten heeft een wandelaar zaterdag meerdere wapens gevonden. De wandelaar was op dat moment bezig met een spelletje geocaching.

Geocaching is een buitensport. Deelnemers proberen dan via hun gps-ontvanger of telefoon een bepaalde verstopplaats te vinden.

Echt of nep

De vondst werd rond halftwaalf zaterdagochtend gedaan. "Het gaat om een hele hoop wapens", laat een politiewoordvoerster weten. "Of het om echte of nepwapens gaat, moet nog vastgesteld worden."

De wapens zijn in beslag genomen.