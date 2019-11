Sinterklaasintocht met demonstraties en politiemacht in Den Bosch: 'Beeld stemt mij droevig'

Dat alles zorgt ervoor dat nog voor de eerste piet gesignaleerd is, zwart of niet, er al veel politie op de been is in de Bossche binnenstad.

Pegida heeft geen aanvraag gedaan voor een demonstratie tijdens de intocht. Wel zijn er een stuk of tien aanhangers van de anti-islambeweging naar de Buitenhaven in de stad gekomen. Op die plek is een vak ingericht voor de anti-pietendemonstratie. Voor- en tegenstanders staan daar dus letterlijk lijnrecht tegenover elkaar.

Peter, één van de demonstranten van Den Bosch Kan Het, laat in een persbericht weten: "Liever zouden we hier niet staan, maar zolang de racistische karikatuur Zwarte Piet door de stad loopt laten we onze stem horen." De actiegroep staat in contact met het landelijke netwerk Kick Out Zwarte Piet. "In goed overleg met de gemeente hebben we een plek langs de route gevonden. Want poetsen doe je waar de vlek zit natuurlijk."

Met borden en een spandoek zullen zij hun mening kenbaar maken. "Natuurlijk is niet iedereen met warme herinneringen aan Zwarte Piet een racist. Maar wie geen racist is stopt wat ons betreft wel per direct met het ondersteunen ervan."

FC Den Bosch

Een groep die allesbehalve van plan is zwarte piet af te zweren, is de harde kern van FC Den Bosch. Op facebook werd opgeroepen om steun te geven aan de actiegroep Pro Zwarte Piet Den Bosch. Dit lijkt ertoe te gaan leiden dat er veel zwarte pieten zullen rondlopen voordat de sint arriveert.



'Geef goed voorbeeld aan onze kinderen'

Op de website van de gemeente Den Bosch, doet burgemeester Jack Mikkers een oproep aan de inwoners van zijn stad: “Met alle mensen die naar de intocht komen, wil ik er zondag een fijn en veilig kinderfeest van maken. Ouders en kinderen, andere bezoekers en demonstranten. Respecteer elkaar in een andere mening dan jezelf hebt. En houd in de gaten dat we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen.”