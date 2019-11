Donkere speler emotioneel na zwarte pietliedjes tijdens wedstrijd FC Den Bosch, duel kort gestaakt

De voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior is zondagmiddag enige tijd gestaakt geweest nadat de donkere Excelsior-speler Mendes Moreira onheus bejegend zou zijn vanaf de tribunes door een deel van de Bossche aanhang. Moreira was zichtbaar zeer emotioneel.

Het duel werd na een klein halfuur stilgelegd. "Ik krijg van Excelsior het bericht dat nummer 18 emotioneel is omdat er dingen naar hem geroepen worden. Ik ben met hem in gesprek gegaan, maar hij was voor mij niet bereikbaar", zo verklaart arbiter Laurens Gerrets de gang van zaken. "Op dat moment ben ik bang dat hij te emotioneel is om te voetballen. Er kunnen vervelende dingen gebeuren en dan wil ik hem in bescherming nemen.”

“Ik heb nog één à twee minuten door laten spelen, maar het stopte niet. Toen heb ik de wedstrijd even stilgelegd om met de aanvoerders te overleggen. Complimenten aan Den Bosch: dit hebben ze opgepakt. Zeker de aanvoerder, die is met de mensen in gesprek gegaan. Ik heb de keuze bij Excelsior gelegd. Zij waren blij met het medeleven Den Bosch en wilden door voetballen”, zei Gerrets tegen Fox Sports.

'Misverstand'

Volgens woordvoerder van FC Den Bosch Ester Bal gaat het om een misverstand. Ze geeft aan dat supporters van FC Den Bosch liedjes zongen over zwarte piet. Ook maakten ze volgens haar ‘kraaiengeluiden’. “Dat doen ze al jaren, tijdens elke wedstrijd. Volgens de woordvoerder waren ook de liedjes over zwarte piet niet gericht tegen de donkere speler. “Hij trok zich het wel persoonlijk aan en werd emotioneel.” De scheidsrechter vroeg vervolgens of hij verder kon en hij gaf aan van niet.

Vervolgens trokken teamleiders, aanvoerders en trainers zich samen met de scheidsrechter terug. De woordvoerder: “Daar zijn ze tot de conclusie dat het een misverstand was. Anders was er niet verder gespeeld.”

Wraak

Moreira haalde in de tweede helft zijn ultieme gram door de 1-2 op zijn naam te brengen. Hij vierde zijn treffer voor de Bossche 'fans' die hem hadden getart.

Het is overigens niet de eerste keer dat een donkere speler het doelwit is van een deel van de Den Bosch-aanhang. Dat gebeurde in 2013 ook al met toenmalig AZ-speler Jozy Altidore.

Reactie FC Den Bosch

"Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en/of discriminatie extra gevoelig. Laat één ding duidelijk zijn; FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken. De zogenaamde ‘kraaiengeluiden’ dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. Willekeurig de tegenstander, iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Viert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat ‘getrakteerd’ op zo’n ‘kraaienconcert’", schrijft FC Den Bosch in een reactie op de eigen clubwebsite.

"Het spijt ons zeer dat Excelsior-speler Moreira zich persoonlijk onheus bejegend voelde. FC Den Bosch begrijpt ook dat de scheidsrechter het nodig achtte om de speler in bescherming te nemen. Aanvoerder Danny Verbeek, teamgenoten en staf hebben het gevoel weg kunnen nemen dat de geluiden richting de speler discriminerend bedoeld waren. Hierdoor kon de wedstrijd worden vervolgd. Desalniettemin, heeft het voorval gezorgd voor een onnodig beladen sfeer. Hoewel een voetbalstadion, waar deze dan ook staat, altijd een afspiegeling is van een samenleving, betreuren wij het dat een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch."