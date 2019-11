Vraag: Kan de term Zwarte Piet nog wel in een Sinterklaasgedicht?

In alle ophef rond Zwarte Piet lijkt het slechts een kwestie van tijd dat de term ‘Zwarte Piet’ ook in gedichten ten onder gaat aan witte en roetveegpieten. Marcel Vaandrager is als schrijver en hofdichter van Sinterklaas duidelijk: hij doet niet mee aan de discussie rond Zwarte Piet. De Pieten in zijn gedichten zijn zwart en blijven dat. “Hij was ooit een Moriaantje, net zo zwart als roet. Wil nu verder met het leven, maar weet niet hoe dat moet”, draagt hij voor uit gedicht dat hij op verzoek van Omroep Brabant heeft geschreven.

“Natuurlijk kan Zwarte Piet, we hebben het over een kinderfeest. Niet de kinderen maken zich zorgen om Zwarte Piet. Het zijn de volwassenen die zich er boos om maken. Hallo, het is een kinderfeest. Makkers staakt uw wild geraas”, is de boodschap van de schrijver.

Ook een tegenwoordig ‘beladen’ term als knecht blijft de dichter gewoon gebruiken in zijn dichterlijke epistels. “Daar is helemaal niets mis mee. Als je knecht was, betekende het dat je in dienst was van een baas, van een werkgever. Je had een inkomen en daardoor onderdak en eten. Ik schrijf op bestelling en ga mee in de tijdgeest en actualiteiten, maar in mijn gedichten blijft Piet zwart.”

Sinterklaasgedicht over en voor Brabant

Op verzoek van Omroep Brabant maakte Vaandrager ook een Sinterklaasgedicht over, maar vooral voor Brabant. In dat gedicht gaat het over stikstof, de boeren, de snelheidsverlaging op de snelwegen en natuurlijk over de kleur van Zwarte Piet. Het gedicht voor Brabant staat hieronder