Het was afzien op Brabantse snelwegen, lange files op A27 en A16 na ongelukken

Het was maandagochtend afzien op de Brabantse snelwegen. Daar gebeurden meerdere ongelukken. Onder meer op de A27 en de A16 was het goed raak.

Op de A27 gebeurde rond acht uur een ongeluk op de weg tussen Hank en Oosterhout-Oost. Daarop werd de rechterrijstrook afgesloten. De ANWB waarschuwde voor een uur extra reistijd. Rond kwart over negen waren de problemen hier grotendeels verleden tijd.

Twee vrachtwagens

Ook op de A16 van Breda richting Rotterdam was het druk. Daar gebeurde rond kwart over zeven een ongeluk waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Rond halfacht was de file tussen Breda-Noord en 's-Gravendeel zeventien kilometer lang.

Om acht uur werden alle rijstroken weer vrijgegeven, maar het duurde tot kwart voor tien voordat de file hier volledig verdwenen was.

Ook op de A16 richting Brabant stond maandagochtend vroeg een file, vanwege een pechgeval. Daar werd korte tijd een rijstrook afgesloten, goed voor een vertraging van een klein halfuur.

A17 en A59

Ook op de A17 - tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder - en de A59 was het maandagochtend druk. Daar bedroeg de vertraging een halfuur.