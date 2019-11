Dronken vrouw valt agenten aan in Breda

Een dronken vrouw uit Breda heeft zondagavond een agent geschopt. Ze ging een andere agent te lijf met een schoen en probeerde de ruiten uit de politieauto te trappen. De agenten waren opgeroepen omdat de vrouw overlast veroorzaakte bij een café aan de Ginnekenmarkt in Breda.

De vrouw zou daar twee vrouwen hebben mishandeld en spullen in het café hebben vernield. Er zou ook met een bierglas zijn gegooid. Hierbij raakte iemand gewond.

Flink geweld

Toen de agenten aankwamen, zat de verdachte op het terras. De 51-jarige vrouw verzette zich hevig tegen haar aanhouding. De agenten moesten flink geweld gebruiken om de vrouw in hun politieauto te krijgen. Tijdens een worsteling lukte het de vrouw een agent te trappen. De vrouw is vastgezet in een cellencomplex.